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«Манчестер Сити» могут запретить покупать игроков в течение двух трансферных окон

17 апреля 2018, 12:46
6

«Манчестер Сити» может лишиться возможности приобретать новых футболистов в течение двух трансферных окон из-за нарушения правил подписания несовершеннолетних игроков.

«Горожане» заключили контракт с нападающим «Велес Сарсфилда» Бенджамином Гарре спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинский клуб утверждает, что таким образом англичане нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.

Тем не менее «Манчестер Сити» уверен, что все было в рамках закона, так как Гарре имеет итальянский паспорт. Как гласят правила УЕФА, игрок от 16 до 18 лет может перейти в другой клуб, если он является представителем страны, входящей в Евросоюз или Европейскую экономическую зону.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет вердикт по этому делу в течение ближайших семи дней.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Велес Сарсфилд
Комментарии (6)
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Shogun
1523958621
Ну если у него 2е гражданство, то в чем проблема то, херней занимаетесь ребята, правила устава не нарушены
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Антибиотик111
1523960568
На этом чемпионства на ближайшие 2 года и закончатся...
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Федя Кабак
1523964153
Давно пора, как и псж. Денежные мешки и искуственные клубы, без истории, портят футбол
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zigbert
1523976369
Скорей всего вопрос решиться в пользу Ман Сити.
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OfaZavr
1523978762
вроде как у Сити есть аргументы подтверждающие их правоту, посмотрим какое решение будет в итоге.
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