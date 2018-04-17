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    «Манчестер Сити» могут запретить покупать игроков в течение двух трансферных окон

    «Манчестер Сити» может лишиться возможности приобретать новых футболистов в течение двух трансферных окон из-за нарушения правил подписания несовершеннолетних игроков.

    «Горожане» заключили контракт с нападающим «Велес Сарсфилда» Бенджамином Гарре спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинский клуб утверждает, что таким образом англичане нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.

    Тем не менее «Манчестер Сити» уверен, что все было в рамках закона, так как Гарре имеет итальянский паспорт. Как гласят правила УЕФА, игрок от 16 до 18 лет может перейти в другой клуб, если он является представителем страны, входящей в Евросоюз или Европейскую экономическую зону.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет вердикт по этому делу в течение ближайших семи дней.

    Источник: Daily Mail

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    17.04.2018 12:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:26

      вроде как у Сити есть аргументы подтверждающие их правоту, посмотрим какое решение будет в итоге.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 17:46

      Скорей всего вопрос решиться в пользу Ман Сити.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 14:22

      Давно пора, как и псж. Денежные мешки и искуственные клубы, без истории, портят футбол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 апреля 2018, 13:22

      На этом чемпионства на ближайшие 2 года и закончатся...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 12:50

      Ну если у него 2е гражданство, то в чем проблема то, херней занимаетесь ребята, правила устава не нарушены

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Shogun 17 апреля 2018, 13:22

      согласен

      1
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