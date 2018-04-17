«Манчестер Сити» могут запретить покупать игроков в течение двух трансферных окон

«Манчестер Сити» может лишиться возможности приобретать новых футболистов в течение двух трансферных окон из-за нарушения правил подписания несовершеннолетних игроков.

«Горожане» заключили контракт с нападающим «Велес Сарсфилда» Бенджамином Гарре спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинский клуб утверждает, что таким образом англичане нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.

Тем не менее «Манчестер Сити» уверен, что все было в рамках закона, так как Гарре имеет итальянский паспорт. Как гласят правила УЕФА, игрок от 16 до 18 лет может перейти в другой клуб, если он является представителем страны, входящей в Евросоюз или Европейскую экономическую зону.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет вердикт по этому делу в течение ближайших семи дней.