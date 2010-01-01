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Велес Сарсфилд - результаты матчей

Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Хосе Амальфитани
Сайт:
http://www.velezsarsfield.com.ar
Тренер:
Густаво Кинтерос
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
11.09 | 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
Велес Сарсфилд
06.09 | 03:15
Велес Сарсфилд
1 : 0
Эстудиантес
29.08 | 20:45
Депортиво Риестра
1 : 1
Велес Сарсфилд
24.08 | 01:15
Ривер Плейт
2 : 2
Велес Сарсфилд
18.08 | 01:15
Велес Сарсфилд
1 : 1
Дефенса и Хустисия
09.08 | 01:15
Бока Хуниорс
1 : 1
Велес Сарсфилд
04.08 | 01:00
Велес Сарсфилд
1 : 0
Индепендьенте
31.07 | 01:00
Тальерес де Кордоба
1 : 3
Велес Сарсфилд
25.07 | 01:00
Велес Сарсфилд
1 : 0
Институто
11.05 | 03:30
Велес Сарсфилд
0 : 1
Химнасия
05.05 | 01:15
Велес Сарсфилд
1 : 1
Ньюэллс Олд Бойз
28.04 | 00:45
Велес Сарсфилд
2 : 2
Унион Санта-Фе
21.04 | 01:30
Сан-Лоренсо
0 : 0
Велес Сарсфилд
14.04 | 03:30
Велес Сарсфилд
1 : 0
Сентраль Кордоба
03.04 | 21:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
3 : 2
Велес Сарсфилд
21.03 | 21:30
Велес Сарсфилд
0 : 1
Ланус
15.03 | 01:00
Платенсе
0 : 2
Велес Сарсфилд
11.03 | 01:45
Тигре
1 : 1
Велес Сарсфилд
03.03 | 01:15
Эстудиантес
0 : 1
Велес Сарсфилд
26.02 | 01:30
Велес Сарсфилд
0 : 0
Депортиво Риестра
23.02 | 01:15
Велес Сарсфилд
1 : 0
Ривер Плейт
14.02 | 00:00
Дефенса и Хустисия
1 : 1
Велес Сарсфилд
09.02 | 04:15
Велес Сарсфилд
2 : 1
Бока Хуниорс
01.02 | 01:45
Индепендьенте
1 : 1
Велес Сарсфилд
27.01 | 23:45
Велес Сарсфилд
2 : 1
Тальерес де Кордоба
23.01 | 04:15
Институто
0 : 1
Велес Сарсфилд
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