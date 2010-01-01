Турниры:
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Велес Сарсфилд
|6
|5
|0
|1
|9:3
|+6
|15
|2.
|Стронгест
|6
|3
|1
|2
|8:7
|+1
|10
|3.
|Атлетико Пар
|6
|3
|0
|3
|7:7
|0
|9
|4.
|Университарио
|6
|0
|1
|5
|3:10
|-7
|1
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Велес Сарсфилд
|3
|3
|0
|0
|5:0
|+5
|9
|2.
|Стронгест
|3
|3
|0
|0
|5:1
|+4
|9
|3.
|Атлетико Пар
|3
|2
|0
|1
|5:3
|+2
|6
|4.
|Университарио
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Велес Сарсфилд
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|2.
|Атлетико Пар
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|3.
|Стронгест
|3
|0
|1
|2
|3:6
|-3
|1
|4.
|Университарио
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0