- 23 января
- 22:41 Фото «Манчестер Сити» заплатил 11 миллионов за аргентинского опорника
- 18 января
- 01:30 «Гвардиола звонил нам три раза». «Ман Сити» хочет купить 20-летнего аргентинца
- 21 июня 2022
- 21:56 36-лений Годин перешел в аргентинский «Велес Сарсфилд»
- 6 июля 2021
- 21:58 «Локомотив» интересуется защитником сборной Перу Абрамом 2
- 12 июня 2020
- 14:57 «Барселона» интересуется 19-летним аргентинцем Альмадой
- 23 июля 2019
- 17:50 Sky Sports: «Манчестер Сити» ведет переговоры с «Велес Сарсфилд» о трансфере 18-летнего Альмады
- 17 июля 2018
- 11:29 Фото Касерес пополнил ряды «Вильярреала»
- 18 апреля 2018
- 09:30 В ФИФА оправдали «Манчестер Сити» 2
- 17 апреля 2018
- 12:46 «Манчестер Сити» могут запретить покупать игроков в течение двух трансферных окон 6
- 8 апреля 2018
- 15:35 Видео В матче «Колон» – «Велес Сарсфилд» болельщики забросали поле петардами, оглушив вратаря гостей
- 21 декабря 2017
- 21:58 Видео «ПСВ» анонсировал переход нападающего через игру Football Manager 2018 4
- 17 декабря 2017
- 12:35 Фото В Аргентине открыли статую Чилаверта 3
- 7 ноября 2017
- 23:58 Главный тренер клуба из Аргентины ушел в отставку после плевка фаната в него 2
- 25 июня 2016
- 17:37 «Рубин» близок к приобретению полузащитника «Велес Сарсфилда»