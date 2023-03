В матче «Колон» – «Велес Сарсфилд» болельщики забросали поле петардами, оглушив вратаря гостей

Варварское поведение болельщиков на матче 22 тура аргентинской Суперлиги «Колон» – «Велес Сарсфилд» привело к досрочному завершению поединка.

Практически с самого начала встречи болельщики стали бросать на поле петарды. Одна из них оглушила голкипера гостей Сезара Ригамонти. В результате главный арбитр Андрес Мерлос решил остановить матч.

Dangerous stuff from foolish fans – check the size of the crater those things leave in the grass! pic.twitter.com/6IjY33JL70