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    В матче «Колон» – «Велес Сарсфилд» болельщики забросали поле петардами, оглушив вратаря гостей

    Варварское поведение болельщиков на матче 22 тура аргентинской Суперлиги «Колон»«Велес Сарсфилд» привело к досрочному завершению поединка.

    Практически с самого начала встречи болельщики стали бросать на поле петарды. Одна из них оглушила голкипера гостей Сезара Ригамонти. В результате главный арбитр Андрес Мерлос решил остановить матч.

    Источник: Goal.com

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    08.04.2018 15:35
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