«Локомотив» интересуется защитником сборной Перу Абрамом

25 лет, привлекается в сборную, и свободный агент.
Что-то с ним не так, где-то есть не просто подводный камень, а огромная подводная скала...
Защитник сборной Перу Луис Абрам может перейти в «Локомотив», сообщает Transfermarkt.
По информации источника, 25-летний футболист входит в шорт-лист столичного клуба. Абрам уже связался с соотечественником Джефферсоном Фарфаном, чтобы получить больше информации о «Локомотиве» и российском чемпионате.
- Абрам – свободный агент.
- Летом у него истек контракт с «Велес Сарсфилд».
- В активе футболиста 28 матчей за сборную Перу.