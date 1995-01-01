«Локомотив» интересуется защитником сборной Перу Абрамом

Защитник сборной Перу Луис Абрам может перейти в «Локомотив», сообщает Transfermarkt.

По информации источника, 25-летний футболист входит в шорт-лист столичного клуба. Абрам уже связался с соотечественником Джефферсоном Фарфаном, чтобы получить больше информации о «Локомотиве» и российском чемпионате.