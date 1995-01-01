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    «Локомотив» интересуется защитником сборной Перу Абрамом

    Защитник сборной Перу Луис Абрам может перейти в «Локомотив», сообщает Transfermarkt.

    По информации источника, 25-летний футболист входит в шорт-лист столичного клуба. Абрам уже связался с соотечественником Джефферсоном Фарфаном, чтобы получить больше информации о «Локомотиве» и российском чемпионате.

    • Абрам – свободный агент.
    • Летом у него истек контракт с «Велес Сарсфилд».
    • В активе футболиста 28 матчей за сборную Перу.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2997

      PAREVG. 1 час назад

      25 лет, привлекается в сборную, и свободный агент.
      Что-то с ним не так, где-то есть не просто подводный камень, а огромная подводная скала...

      0
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      Рейтинг: +5147

      Fusballer 1 час назад

      Таки Абрам?

      0
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