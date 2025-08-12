Введите ваш ник на сайте
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85

12 августа 2025 9:31
Форталеза - Велес Сарсфилд
13 авг. 2025, среда 01:00 | Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

13 августа на стадионе «Кастелао» пройдeт первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильской «Форталезой» и аргентинским «Велес Сарсфилд». Хозяева подходят к встрече с нестабильной формой и серьeзными проблемами в обороне, в то время как гости демонстрируют надeжность в защите, но редко забивают много. Ожидается упорная игра с минимальным количеством голов.

«Форталеза»

В последних пяти матчах команда забила 6 мячей, но пропустила 10. Средний показатель пропущенных – 2 гола за игру. «Форталеза» пропускает уже 13 матчей подряд, что отражает системные проблемы в обороне. Дома клуб играет агрессивнее, активно используя фланговые атаки, но частые ошибки при позиционной защите ставят под угрозу даже домашние встречи.

«Велес Сарсфилд»

Аргентинцы не проигрывают в трeх последних матчах Либертадорес. В последних пяти играх пропустили всего 2 мяча (0,4 за игру) и забили 4 (0,8 за игру). Команда действует прагматично: плотная оборона, выверенные передачи и акцент на стандарты. Однако из-за осторожной манеры игры «Велес Сарсфилд» не всегда создаeт много моментов у ворот соперника.

Факты о командах

«Форталеза»

  • Пропускает в 13 последних матчах
  • Средний показатель пропущенных – 2,00 гола за игру
  • Забивает в среднем 1,20 гола за игру
  • Нестабильная форма в Серии A

«Велес Сарсфилд»

  • Не проигрывает в 3 матчах Либертадорес подряд
  • Пропускает в среднем 0,40 гола за игру
  • Забивает в среднем 0,80 гола за игру
  • Надeжная игра в защите, акцент на стандарты

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Форталеза
0 : 0
13.08.2025
Велес Сарсфилд

Прогноз на матч «Форталеза» – «Велес Сарсфилд»

Обе команды подойдут к игре с осторожной тактикой. «Форталеза» постарается использовать фактор домашнего поля, но еe уязвимость в обороне может позволить гостям забить. «Велес Сарсфилд» же сконцентрируется на сдерживании атак хозяев и игре на результат. Вероятен сценарий с малым количеством голов и преимуществом в обороне у аргентинцев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.75

1.85
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд Форталеза
Рекомендуем
  • Читайте нас: 