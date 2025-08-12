13 августа на стадионе «Кастелао» пройдeт первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильской «Форталезой» и аргентинским «Велес Сарсфилд». Хозяева подходят к встрече с нестабильной формой и серьeзными проблемами в обороне, в то время как гости демонстрируют надeжность в защите, но редко забивают много. Ожидается упорная игра с минимальным количеством голов.

«Форталеза»

В последних пяти матчах команда забила 6 мячей, но пропустила 10. Средний показатель пропущенных – 2 гола за игру. «Форталеза» пропускает уже 13 матчей подряд, что отражает системные проблемы в обороне. Дома клуб играет агрессивнее, активно используя фланговые атаки, но частые ошибки при позиционной защите ставят под угрозу даже домашние встречи.

«Велес Сарсфилд»

Аргентинцы не проигрывают в трeх последних матчах Либертадорес. В последних пяти играх пропустили всего 2 мяча (0,4 за игру) и забили 4 (0,8 за игру). Команда действует прагматично: плотная оборона, выверенные передачи и акцент на стандарты. Однако из-за осторожной манеры игры «Велес Сарсфилд» не всегда создаeт много моментов у ворот соперника.

Факты о командах

«Форталеза»

Пропускает в 13 последних матчах

Средний показатель пропущенных – 2,00 гола за игру

Забивает в среднем 1,20 гола за игру

Нестабильная форма в Серии A

«Велес Сарсфилд»

Не проигрывает в 3 матчах Либертадорес подряд

Пропускает в среднем 0,40 гола за игру

Забивает в среднем 0,80 гола за игру

Надeжная игра в защите, акцент на стандарты

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Кубок Либертадорес, 1/8 финала Форталеза 0 : 0 Велес Сарсфилд

Прогноз на матч «Форталеза» – «Велес Сарсфилд»

Обе команды подойдут к игре с осторожной тактикой. «Форталеза» постарается использовать фактор домашнего поля, но еe уязвимость в обороне может позволить гостям забить. «Велес Сарсфилд» же сконцентрируется на сдерживании атак хозяев и игре на результат. Вероятен сценарий с малым количеством голов и преимуществом в обороне у аргентинцев.

Рекомендованные ставки: