Касерес пополнил ряды «Вильярреала»

Полузащитник «Велес Сарсфилд» Сантьяго Касерес продолжит карьеру в чемпионате Испании.

21-летний футболист накануне подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом». Сумма трансфера официально не называется, но по данным местных СМИ она составляет около 10 миллионов евро.

Касерес провел в прошедшем сезоне в чемпионате Аргентины 35 матчей. В них он записал на свой счет одну результативную передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико».