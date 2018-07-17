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    Касерес пополнил ряды «Вильярреала»

    Полузащитник «Велес Сарсфилд» Сантьяго Касерес продолжит карьеру в чемпионате Испании.

    21-летний футболист накануне подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом». Сумма трансфера официально не называется, но по данным местных СМИ она составляет около 10 миллионов евро.

    Касерес провел в прошедшем сезоне в чемпионате Аргентины 35 матчей. В них он записал на свой счет одну результативную передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико».

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    17.07.2018 11:29
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