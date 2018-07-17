Касерес пополнил ряды «Вильярреала»

Полузащитник «Велес Сарсфилд» Сантьяго Касерес продолжит карьеру в чемпионате Испании.
21-летний футболист накануне подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом». Сумма трансфера официально не называется, но по данным местных СМИ она составляет около 10 миллионов евро.
Касерес провел в прошедшем сезоне в чемпионате Аргентины 35 матчей. В них он записал на свой счет одну результативную передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Атлетико».
Acuerdo de traspaso con @Velez por @santycaseres5, que firma para las próximas cinco temporadas. Talento y pura garra argentina para la medular. ¡Bienvenido!— Villarreal CF (@VillarrealCF) 16 июля 2018 г.
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