«Аргентинский Иньеста» перешел в бразильский клуб вместо ЦСКА

ЦСКА предлагал «Велес Сарсфилд» 4,5 миллиона евро за атакующего полузащитника Альваро Монторо. Однако перспективный игрок в итоге был продан в «Ботафого» за 9 миллионов евро. Весной сообщалось, что за игроком следят также «Боруссия Д» и «Байер».

В аргентинских СМИ 18-летнего Монторо сравнивают с экс-полузащитником «Барселоны» и сборной Испании Андресом Иньестой. Его называют «Иньестой из Тукумана». Тукуман – это провинция в Аргентине, в которой находится город Консепсьон, где родился футболист.