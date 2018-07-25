Пеллегрини – о трансферной политике «Вест Хэма»: «Пока мы можем покупать игроков, мы будем делать это»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини рассчитывает построить сильную команду перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги.

«Мы стараемся построить сильную команду. Есть понимание, что Премьер-лига является сложным турниром. Но мы хотим, чтобы это была не просто команда, а хорошая команда.

Сейчас у нас есть семь новичков. Есть три травмированных игрока, которые важны для нас: Ланзини, Кэрролл и Рид. Пока мы можем покупать игроков, мы будем делать это, чтобы собрать сильную команду.

Слухи? Я не хочу говорить об этом. Когда будет официальная информация, тогда вы все узнаете. Если кто-то уходит из команды по тем или иным причинам, мы будем искать ему замену.

Тренерский штаб работает в тесном контакте с руководством. Посмотрим, сколько денег еще есть в нашем распоряжении, мы близки к созданию сильной команды, но работу на трансферном рынке мы еще не закончили», – сказал Пеллегрини.