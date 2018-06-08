Ланзини получил травму и не сыграет на ЧМ-2018. Его могут заменить Паредес, Перес или Перотти

Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Ланзини получил травму на тренировке национальной команды и не сможет сыграть на чемпионат мира. У 25-летнего футболиста разрыв передней связки колена.
В числе хавбеков, которые были включены в расширенный состав «альбиселесте», но не попали в окончательную заявку на мундиаль, – Леандро Паредес («Зенит»), Энцо Перес («Валенсия») и Диего Перотти («Рома»). Кто-то из этой тройки и заменит Ланзини на мировом первенстве.
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Источник: AFA