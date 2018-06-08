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    Ланзини получил травму и не сыграет на ЧМ-2018. Его могут заменить Паредес, Перес или Перотти

    Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Ланзини получил травму на тренировке национальной команды и не сможет сыграть на чемпионат мира. У 25-летнего футболиста разрыв передней связки колена.

    В числе хавбеков, которые были включены в расширенный состав «альбиселесте», но не попали в окончательную заявку на мундиаль, – Леандро Паредес («Зенит»), Энцо Перес («Валенсия») и Диего Перотти («Рома»). Кто-то из этой тройки и заменит Ланзини на мировом первенстве.

    Источник: AFA

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    08.06.2018 13:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 8 июня 2018, 21:38

      Паредес

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 20:14

      Как знать, может Сампаоли возьмет Паредеса. Для него это привычная страна.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 18:36

      кандидатура Перотти выглядит самой подходящей из этой тройки.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июня 2018, 16:48

      неплохо было б паредаса... пусть увеличится десант рфпл,да и игрок может заиграет лучше или на худой конец увеличится стоимость для возможной продажи

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      Рейтинг: +41

      zlyetatary 8 июня 2018, 13:57

      Однозначно Перотти!!!!!!!! Ну не мешка Паредаса же брать!!!!! хотя Мессии думаю подскажет)))))))

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