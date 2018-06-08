Ланзини получил травму и не сыграет на ЧМ-2018. Его могут заменить Паредес, Перес или Перотти

Паредес
Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Ланзини получил травму на тренировке национальной команды и не сможет сыграть на чемпионат мира. У 25-летнего футболиста разрыв передней связки колена.
В числе хавбеков, которые были включены в расширенный состав «альбиселесте», но не попали в окончательную заявку на мундиаль, – Леандро Паредес («Зенит»), Энцо Перес («Валенсия») и Диего Перотти («Рома»). Кто-то из этой тройки и заменит Ланзини на мировом первенстве.
[PARTE MÉDICO] Manuel Lanzini sufrió, en el entrenamiento matutino de hoy, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. pic.twitter.com/lmYEVr5YaV— Selección Argentina (@Argentina) 8 июня 2018 г.