Ланзини получил травму и не сыграет на ЧМ-2018. Его могут заменить Паредес, Перес или Перотти

Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Ланзини получил травму на тренировке национальной команды и не сможет сыграть на чемпионат мира. У 25-летнего футболиста разрыв передней связки колена.

В числе хавбеков, которые были включены в расширенный состав «альбиселесте», но не попали в окончательную заявку на мундиаль, – Леандро Паредес («Зенит»), Энцо Перес («Валенсия») и Диего Перотти («Рома»). Кто-то из этой тройки и заменит Ланзини на мировом первенстве.