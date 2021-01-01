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    Четыре игрока «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» совместно праздновали Рождество. Клубы осудили футболистов

    Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» уличены в совместном праздновании (с участием семей) Рождества. Это запрещено в соответствии с правилами в условиях пандемии коронавируса.

    Речь идет о Мануэле Ланзини, Джованни Ло Чельсо, Эрике Ламеле, Серхио Регилоне. Клубы разочарованы их поведением, они осудили футболистов.

    • Предположительно, празднование проходило в доме Ло Чельсо.
    • Регилон, Ламела не участвовали в сегодняшнем (2 января) матче против «Лидса» (3:0).
    • На этой неделе были перенесены 2 матча АПЛ в связи со вспышками коронавируса в командах.

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    Источник: Talksport

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3967

      Гавроша 37 минут назад

      Вот так и разносят заразу!

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