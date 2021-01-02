Четыре игрока «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» совместно праздновали Рождество. Клубы осудили футболистов

Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» уличены в совместном праздновании (с участием семей) Рождества. Это запрещено в соответствии с правилами в условиях пандемии коронавируса.

Речь идет о Мануэле Ланзини, Джованни Ло Чельсо, Эрике Ламеле, Серхио Регилоне. Клубы разочарованы их поведением, они осудили футболистов.