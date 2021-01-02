Четыре игрока «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» совместно праздновали Рождество. Клубы осудили футболистов

Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» уличены в совместном праздновании (с участием семей) Рождества. Это запрещено в соответствии с правилами в условиях пандемии коронавируса.
Речь идет о Мануэле Ланзини, Джованни Ло Чельсо, Эрике Ламеле, Серхио Регилоне. Клубы разочарованы их поведением, они осудили футболистов.
- Предположительно, празднование проходило в доме Ло Чельсо.
- Регилон, Ламела не участвовали в сегодняшнем (2 января) матче против «Лидса» (3:0).
- На этой неделе были перенесены 2 матча АПЛ в связи со вспышками коронавируса в командах.
Источник: Talksport