Перес заменил Ланзини в заявке Аргентины на ЧМ. Паредес на турнире не сыграет

Пиредес пусть валит из России
Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Перес заменил хавбека «Вест Хэма» Мануэля Ланзини в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.
Вчера на тренировке команды Ланзини получил разрыв крестообразной связки, что лишило его возможности сыграть на мундиале.
Одним из футболистов, который мог заменить 25-летнего игрока, был Леандро Паредес из «Зенита», но главный тренер небесно-голубых Хорхе Сампаоли остановил свой выбор на Пересе.
На групповом этапе мирового первенства аргентинцы сыграют с Исландией, Хорватией и Нигерией.
[SELECCIÓN MAYOR] El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria. pic.twitter.com/0mUb7ygs7r— Selección Argentina (@Argentina) 9 июня 2018 г.