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    Перес заменил Ланзини в заявке Аргентины на ЧМ. Паредес на турнире не сыграет

    Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Перес заменил хавбека «Вест Хэма» Мануэля Ланзини в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.

    Вчера на тренировке команды Ланзини получил разрыв крестообразной связки, что лишило его возможности сыграть на мундиале.

    Одним из футболистов, который мог заменить 25-летнего игрока, был Леандро Паредес из «Зенита», но главный тренер небесно-голубых Хорхе Сампаоли остановил свой выбор на Пересе.

    На групповом этапе мирового первенства аргентинцы сыграют с Исландией, Хорватией и Нигерией.

    Источник: AFA

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    09.06.2018 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2018, 22:34

      Пиредес пусть валит из России

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 21:22

      Паредес пусть тренируется лучче. Его успехи в Зените весьма относительны. Так что хороший воспитательный ход.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 июня 2018, 17:18

      ну и дурак Хорхе..

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