Перес заменил Ланзини в заявке Аргентины на ЧМ. Паредес на турнире не сыграет

Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Перес заменил хавбека «Вест Хэма» Мануэля Ланзини в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.

Вчера на тренировке команды Ланзини получил разрыв крестообразной связки, что лишило его возможности сыграть на мундиале.

Одним из футболистов, который мог заменить 25-летнего игрока, был Леандро Паредес из «Зенита», но главный тренер небесно-голубых Хорхе Сампаоли остановил свой выбор на Пересе.

На групповом этапе мирового первенства аргентинцы сыграют с Исландией, Хорватией и Нигерией.