«Вест Хэм» не хочет продавать Ланзини «Ливерпулю»

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Вест Хэма» Мануэля Ланзини. Красные рассматривают 24-летнего игрока как потенциальную замену Фелиппе Коутиньо, который может покинуть клуб и перебраться в «Барселону».

Тем не менее «молотобойцы» отвергают любые предложения по аргентинцу. Лондонцы видят в Ланзини одного из своих лидеров атаки наряду с Чичарито и Марко Арнаутовичем.

Нынешний контракт хавбека с «Вест Хэмом» рассчитан до июля 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 39 поединках, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.