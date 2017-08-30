Митрович дисквалифицирован на три матча за незамеченный удар локтем

Нападающий «Ньюкасла» Александар Митрович дисквалифицирован на три матча за удар локтем полузащитника «Вест Хэма» Мануэля Ланзини, сообщает пресс-служба лиги. Инцидент произошел во время матча третьего тура чемпионата Англии, который завершился со счетом 3:0. Стоит отметить, что сам эпизод, который случился на 80-й минуте игры, остался без внимания судейской бригады. После удара Митрович успел забить гол в ворота соперника.

22-летний сербский футболист пропустит матчи против «Суонси», «Сток Сити» и «Брайтона».