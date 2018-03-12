Паредес, Игуаин и Месси вошли в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил список 23 футболистов на ближайшие встречи.

Вратари: Серхио Ромеро, Наэуль Гусман, Вильфредо Кабальеро.

Защитники: Маркос Рохо, Рамиро Мори, Федерико Фасио, Николас Отаменди, Карлос Акунья, Эдуардо Сальвио, Николас Тальяфико, Габриэль Меркадо.

Полузащитники: Хавьер Маскерано, Леандро Паредес, Мануэль Ланзини, Джовани Ло Чельсо, Лукас Билья, Эвер Банега, Анхель Ди Мария.

Нападающие: Гонсало Игуаин, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Диего Перотти.

23 марта действующие вице-чемпионы мира встретятся со сборной Италии, 27 марта – с командой Испании.