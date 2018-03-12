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    Паредес, Игуаин и Месси вошли в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил список 23 футболистов на ближайшие встречи.

    Вратари: Серхио Ромеро, Наэуль Гусман, Вильфредо Кабальеро.

    Защитники: Маркос Рохо, Рамиро Мори, Федерико Фасио, Николас Отаменди, Карлос Акунья, Эдуардо Сальвио, Николас Тальяфико, Габриэль Меркадо.

    Полузащитники: Хавьер Маскерано, Леандро Паредес, Мануэль Ланзини, Джовани Ло Чельсо, Лукас Билья, Эвер Банега, Анхель Ди Мария.

    Нападающие: Гонсало Игуаин, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Диего Перотти.

    23 марта действующие вице-чемпионы мира встретятся со сборной Италии, 27 марта – с командой Испании.

    Источник: Twitter

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    12.03.2018 22:47
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