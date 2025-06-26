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Аргентина. Примера
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Расинг Клуб
Маркос Рохо
€ 125 тыс
Маркос Рохо
Расинг Клуб
20 марта 1990 (36), Ла-Плата
#6 | Защитник
187 см | 82 кг
Аргентина
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Публикации
Экс-спартаковец устроил скандал на клубном ЧМ
2025.06.26 20:20
2
Экс-защитник «Спартака» отказался переходить в «Интер Майами», несмотря на уговоры Месси
2024.01.03 12:36
1
Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами»
2023.12.27 09:57
4
Рохо – Сульшеру: «Вот сука! Ставь меня вместо Магуайра!»
2023.04.28 09:14
2
Рохо после семи лет в «Манчестер Юнайтед» перешел в «Бока Хуниорс»
2021.02.02 16:45
Сульшер подтвердил скорый уход Рохо и Лингарда
2021.01.29 18:36
Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» отпустит Рохо в «Боку Хуниорс», а Лингарда – в «Вест Хэм»
2021.01.26 07:44
1
Ромеро и Рохо покинут «Манчестер Юнайтед»
2021.01.08 18:59
1
Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»
2020.10.12 13:21
22
Рохо нарушил самоизоляцию. Аргентинца заметили за игрой в покер с друзьями
2020.05.03 22:18
2
Видео
Экс-защитник «Спартака» Рохо перешел из «МЮ» в «Эстудиантес»
2020.01.30 17:27
1
Talksport: «Юнайтед» готов отдать Рохо и 60 миллионов за Бруну Фернандеша
2020.01.12 18:32
1
«МЮ» выставил на трансфер экс-защитника «Спартака» Рохо
2020.01.03 14:44
5
Рохо: «Игроки «МЮ» были расстроены ничьей. Мы думали, что победим «Ливерпуль»
2019.10.22 13:43
3
Mirror: «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы тот покинул клуб
2019.08.19 09:48
1
Рохо прервал отдых на Доминикане после новостей о смерти туристов
2019.06.12 22:52
10
Mirror: «МЮ» летом продаст Лукаку, Мату, Дармиана и Рохо
2019.05.24 02:07
Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом
2019.04.04 00:58
14
Санчес и Рохо делали ставки на увольнение Моуринью
2018.12.21 08:00
3
Моуринью: «Даже если мы не выиграем у «Янг Бойз», то все равно не будем зависеть от других результатов»
2018.11.27 09:08
Рохо и Байи зимой покинут «Манчестер Юнайтед»
2018.11.13 09:53
4
Рохо может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Фенербахче»
2018.08.12 10:50
«ПСЖ» поспорит с «Зенитом» за Рохо
2018.08.04 11:36
10
Рибалта приведет в «Зенит» Рохо и Линделефа
2018.08.01 10:31
36
«Эвертон» хочет купить Рохо у «МЮ». Трансфер может не состояться из-за запросов игрока по зарплате
2018.07.31 01:25
Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Вулверхэмптон» за 25 миллионов
2018.07.28 10:00
1
«МЮ» продаст Рохо перед покупкой Магуайра
2018.07.23 09:30
2
Рохо – о матче с Нигерией: «Месси сказал мне бежать вперед. Все должны были атаковать, несмотря ни на что»
2018.06.27 15:48
5
Фото
Карикатурист показал, как после победы над Нигерией Рохо держит на плечах Месси, у которого в руках солнце
2018.06.27 14:16
10
Карпин: «Дай Рохо еще 20 раз так пробить – не уверен, что хоть раз он попадет в створ»
2018.06.27 10:33
15
1
2
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Вчера, 23:23
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Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
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Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
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