Карпин: «Дай Рохо еще 20 раз так пробить – не уверен, что хоть раз он попадет в створ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, работавший в «Спартаке» с нынешним защитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркосом Рохо, не удивлен его победным голом в ворота Нигерии.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

– Вы удивлены успеху Рохо?

– Нет. Человек столько лет выступает на высоком уровне за «МЮ» и свою сборную, так что ничего сверхъестественного в его мяче нет. Особенно, учитывая, что Аргентине нужно было вырывать три очка и она пошла вперед всеми силами.

Да, отличился центральный защитник, но это может вызвать недоумение только у тех, кто не видел трансляцию. А для того, кто ее смотрел, ничего необычного не произошло.

– Но ведь Рохо – левша, а уложил мяч точно в угол слета правой ногой, словно он Месси…

– Вот это единственный момент, и правда немного удививший. Но дай Маркосу еще двадцать раз так пробить – и не уверен, что хотя бы однажды попадет в створ. Футбол хорош потому, что иногда в нем происходят алогичные вещи.

– В «Спартаке» за ним не водилось привычки часто подключаться вперед, даже несмотря на то, что у вас Рохо выходил не в центре обороны, а на левом фланге.

– Тут, повторю, ситуация диктовала подобные действия, так что Маркос оказался на позиции форварда исходя из логики игры.