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  • Карпин: «Дай Рохо еще 20 раз так пробить – не уверен, что хоть раз он попадет в створ»

Карпин: «Дай Рохо еще 20 раз так пробить – не уверен, что хоть раз он попадет в створ»

27 июня 2018, 10:33
15

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, работавший в «Спартаке» с нынешним защитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркосом Рохо, не удивлен его победным голом в ворота Нигерии.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

– Вы удивлены успеху Рохо?

– Нет. Человек столько лет выступает на высоком уровне за «МЮ» и свою сборную, так что ничего сверхъестественного в его мяче нет. Особенно, учитывая, что Аргентине нужно было вырывать три очка и она пошла вперед всеми силами.

Да, отличился центральный защитник, но это может вызвать недоумение только у тех, кто не видел трансляцию. А для того, кто ее смотрел, ничего необычного не произошло.

– Но ведь Рохо – левша, а уложил мяч точно в угол слета правой ногой, словно он Месси…

– Вот это единственный момент, и правда немного удививший. Но дай Маркосу еще двадцать раз так пробить – и не уверен, что хотя бы однажды попадет в створ. Футбол хорош потому, что иногда в нем происходят алогичные вещи.

– В «Спартаке» за ним не водилось привычки часто подключаться вперед, даже несмотря на то, что у вас Рохо выходил не в центре обороны, а на левом фланге.

– Тут, повторю, ситуация диктовала подобные действия, так что Маркос оказался на позиции форварда исходя из логики игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Рохо Маркос Карпин Валерий
Комментарии (15)
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KOLBIS
1530084982
Вот откуда ему знать?...
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Garrincha58
1530086318
и он прав такие удары особенно у защитников не часты
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Blossiya
1530086429
В критических ситуациях люди часто совершают то, чего от них и ожидать нельзя. Повариха в геологической экспедиции, оставшись одна, при встрече с медведем, зашедшем на огонек и привлеченный запахом пищи, вылезла в окошко раздачи пищи. При этом при ее габаритах она потом только голову могла просунуть в это отверствие)))
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Юрий Б.
1530086908
Во время высокого эмоционального напряжения способности человека многократно увеличиваются
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Zubo
1530087207
Если эти 20 раз будут на 87-й минуте решающего матча чемпионатов мира , то попадет опять, но даже если один раз промажет, лично тебя Валера, великим это не сделает, а Аргентина останется великой футбольной державой всегда, проблема видишь ли в том что он уже один раз попал , выполнил удар профессионально , прицельно, красиво и точно! Завывания о случайности выглядят жалко , больше уверенности в себе , Валера мы верим !
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Старикан
1530089214
Так можно рассуждать о фактически всех красивых голах на чемпионате, хотя это был не самый сложный по исполнению удар! Рохо красавчик - спас от позора Аргентину...
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Alikhan
1530091436
не согласен с Валерой. Рохо игрок топ уровня который играет Манчестере.
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Александр52
1530092083
Карпин управляй Спартаком, а Рохо оставь управлять Месси.
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prezent2017
1530103844
Нормально вдарил, практически без сопротивления. Забил. Чего тебе Волера надо?
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Vladarg
1530105248
Дай Карпину ещё 20 раз возглавить Спартак,итог будет всегда неутешителен.к чему он говорит это?!он,вообще,защитник,не его спецификация-голешники класть..
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