Маркос Рохо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Рохо
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|82
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Рохо
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2019
|90' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.10.2019
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|20.10.2019
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|06.10.2019
|60' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|78'
|30.09.2019
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)