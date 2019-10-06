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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 октября 2019
Ньюкасл
06.10.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
72'
М. Лонгстафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Альмирон
90'
86'
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Янг
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Сен-Максимен
83'
78'
Желтая карточка
М. Рохо
ГОЛ! 1:0!
М. Лонгстафф
Пас отдал
Й. Виллемс
72'
66'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
М. Альмирон
65'
60'
Замена
М. Рохо
️️️️
Д. Далот
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
56'
Желтая карточка
Ф. Шер
47'
30'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Желтая карточка
Д. Йедлин
15'
3'
Желтая карточка
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
26
Кларк
2
Йедлин
15
Виллемс
5
Шер
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
4
Туанзебе
5
Магуайр
15
Янг
7
Фред
8
Мактоминей
7
Джеймс
64
Мата
9
Рэшфорд
8
Перейра
10
Альмирон
17
Крафт
17
Крафт
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
30
Атсу
30
Атсу
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
15
Янг
19
Чон
19
Чон
15
Янг
2
Далот
5
Рохо
5
Рохо
2
Далот
64
Мата
11
Гринвуд
11
Гринвуд
64
Мата
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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