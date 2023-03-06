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Кристиан Атсу
Кристиан Атсу
Завершил карьеру
10 января 1992 (34), Ада Фоа
#30 | Нападающий
172 см
Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Футболист «Арсенала» почтил память Атсу, погибшего под завалами в Турции
2023.03.06 10:48
Фото
Погибшего в результате землетрясения Атсу доставили в Гану. Его гроб встречали военные
2023.02.20 09:59
Фото
Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу
2023.02.19 22:28
Фото
Терри отреагировал на смерть Атсу под завалами в Турции
2023.02.19 12:48
Фото
Эссьен отреагировал на смерть Атсу под завалами в Турции
2023.02.19 10:44
Фото
«Челси» почтил память Атсу перед игрой с «Саутгемптоном»
2023.02.18 18:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
2023.02.18 15:51
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
2023.02.18 14:28
2
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
2023.02.18 13:36
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
2023.02.18 09:23
Агент экс-игрока «Челси» Атсу сообщил, что футболиста до сих пор ищут под завалами
2023.02.14 21:20
Экс-игрок «Челси» Атсу найден живым под завалами в Турции
2023.02.07 10:58
Экс-игрок «Челси» Атсу остается под завалами. Его еще не нашли
2023.02.07 08:28
Стала известна судьба экс-футболиста «Челси» Атсу, оказавшегося под завалами в Турции
2023.02.06 22:36
Пост
В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»
2023.02.06 16:40
3
Экс-игрок «Челси» и «Ньюкасла» находится под завалами в Турции
2023.02.06 15:37
Атсу перейдет из «Челси» в «Ньюкасл»
2017.05.16 16:46
3
Фото
«Малага» арендовала Атсу
2016.01.26 00:00
Атсу перейдет в «Леванте» на правах аренды
2016.01.23 17:53
1
«Челси» предложил за Мареза 23 миллиона и футболиста
2016.01.21 11:49
Фото
«Челси» досрочно вернул Атсу из «Борнмута»
2016.01.03 19:05
«Челси» вернет из аренды Атсу
2016.01.01 17:19
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