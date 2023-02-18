Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции

Стало известно о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу.

Он числился пропавшим без вести почти две недели.

Сегодня агент футболиста Мурат Узунмехмет сообщил, что его клиент не выжил под завалами.

31-летний Атсу стал жертвой землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля.

До «Хатайспора» он выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.

В активе хавбека 10 голов в 60 матчах за сборную Ганы.

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