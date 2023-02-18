Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции

    Стало известно о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу.

    Он числился пропавшим без вести почти две недели.

    Сегодня агент футболиста Мурат Узунмехмет сообщил, что его клиент не выжил под завалами.

    • 31-летний Атсу стал жертвой землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля.
    • До «Хатайспора» он выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.
    • В активе хавбека 10 голов в 60 матчах за сборную Ганы.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Агент экс-игрока «Челси» Атсу сообщил, что футболиста до сих пор ищут под завалами
    Экс-игрок «Челси» Атсу найден живым под завалами в Турции
    Экс-игрок «Челси» Атсу остается под завалами. Его еще не нашли
    Источник: Fotomac

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11