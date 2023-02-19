Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу

Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу

19 февраля 2023, 22:28

Футболист «Аякса» Мохаммед Кудус забил «Спарте» в 22-м туре Эредивизие (4:0). Ганец реализовал штрафной.

Кудус посвятил гол погибшему соотечественнику Кристиану Атсу. Он стал жертвой землетрясения в Турции.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Футболист «Арсенала» почтил память Атсу, погибшего под завалами в Турции
Погибшего в результате землетрясения Атсу доставили в Гану. Его гроб встречали военные
Терри отреагировал на смерть Атсу под завалами в Турции
Источник: твиттер ESPN
Голландия. Эредивизие Турция. Суперлига Спарта Аякс Атсу Кристиан Кудус Мохаммед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0)
19:18
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
1
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
9
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
Все новости
Все новости
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
Фото«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+