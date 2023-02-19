Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу

Футболист «Аякса» Мохаммед Кудус забил «Спарте» в 22-м туре Эредивизие (4:0). Ганец реализовал штрафной.

Кудус посвятил гол погибшему соотечественнику Кристиану Атсу. Он стал жертвой землетрясения в Турции.

Атсу похоронят у него на родине в Гане.

До «Хатайспора» он выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.

В активе хавбека 10 голов в 60 матчах за ганскую сборную.

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