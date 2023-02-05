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Кристиан Атсу
Статистика
Кристиан Атсу - статистика
Завершил карьеру
10 января 1992 (34), Ада Фоа
#30 | Нападающий
172 см
Гана
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
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Кубок Африканских Наций 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
1 : 0
05.02.2023
Касымпаша
82' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
4 : 1
01.02.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Хатайспор
2 : 1
28.01.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
4 : 0
13.01.2023
Хатайспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
0 : 0
07.01.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
3 : 0
15.10.2022
Хатайспор
63' - 90'
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