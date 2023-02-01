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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Хатайспор
Газиантеп - Хатайспор: обзор матча 01 февраля 2023
Газиантеп
01.02.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Хатайспор
38'
М. Евтович
56'
Л. Маркович
77'
Л. Маркович
88'
А. Меркель
27'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Хатайспор
90'
+7
Желтая карточка
Э. Кардешлер
Желтая карточка
Л. Станковски
90'
+6
Замена
Л. Станковски
️️️️
А. Максим
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
А. Меркель
88'
Желтая карточка
О. Артан
87'
81'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Чагыран
Замена
М. Джихан
️️️️
Л. Маркович
81'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
81'
79'
Желтая карточка
К. Канак
ГОЛ! 3:1!
Л. Маркович
Пас отдал
Ф. Соялп
77'
Желтая карточка
Ф. Соялп
71'
60'
Замена
З. Луиш
️️️️
С. Адекугбе
60'
Замена
Р. Абид
️️️️
С. Лобжанидзе
60'
Замена
К. Канак
️️️️
М. Буджемаа
60'
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Р. Рибейру
ГОЛ! 2:1!
Л. Маркович
Пас отдал
О. Артан
56'
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Эскихеллак
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Евтович
38'
Желтая карточка
П. Джилободжи
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
6
Муса Чагыран
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
Abdulkerim Cakar
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
77
Садик Бас
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-3-1-2
19
Гювенк
5
Эрсой
3
Джилободжи
3
27
Артан
8
Соялп
44
Максим
8
Евтович
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
8
Маркович
3-1-4-2
1
Кардешлер
86
Бекароглу
15
Йылмаз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
6
Чагыран
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
44
Максим
10
Станковски
10
Станковски
44
Максим
8
Маркович
11
Джихан
11
Джихан
8
Маркович
19
Эскихеллак
7
Велиу
7
Велиу
19
Эскихеллак
6
Чагыран
4
Эргюн
4
Эргюн
6
Чагыран
8
Буджемаа
26
Канак
26
Канак
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
14
Абид
14
Абид
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
28
Дудзяк
28
Дудзяк
20
Рибейру
3
Адекугбе
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
3
Адекугбе
Остались в запасе
Газиантеп
Хатайспор
27
Бурак Бозан
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
23
Abdulkerim Cakar
ЦФ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
23
Abdulkerim Cakar
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Газиантеп - Хатайспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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