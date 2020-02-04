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Чукарички
Лазар Маркович
€ 500 тыс
Лазар Маркович
Чукарички
2 марта 1994 (32)
#8 | Нападающий
175 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Маркович – о Буваче, Шюррле и «Ливерпуле»
2020.02.04 18:15
3
Маркович: «Клопп – отличный мужик и профессионал. Он со всеми очень дружелюбен»
2020.02.04 16:28
Маркович: «Балотелли – самый сумасшедший игрок, которого я встречал. Однажды он пропустил тренировку, потому что уехал в аэропорт встречать собаку»
2020.02.04 13:58
1
Фото
Маркович перешел в «Фулхэм»
2019.02.01 08:13
6
«Ливерпуль» отдаст Ориги в аренду «Бешикташу», а Марковича – «Стандарду»
2018.08.30 09:53
3
«Зенит» может купить полузащитника «Ливерпуля», которым ранее интересовались «Локомотив» и «Спартак»
2018.07.28 17:21
12
«Ливерпуль» избавится от семи игроков перед стартом сезона
2018.07.24 10:31
10
Маркович: «Показываю «Ливерпулю», что еще жив. Они просят за меня сумасшедшие деньги»
2018.04.24 21:33
2
Маркович, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Андерлехт»
2018.02.01 12:07
5
Маркович может перейти из «Ливерпуля» в «Спартак». Ранее игроком интересовался «Локомотив»
2018.01.24 19:12
21
Семин: «Маркович в «Локомотиве»? Он не играет уже год, я им не интересуюсь»
2018.01.18 23:51
9
Семин наложил запрет на трансфер Марковича из «Ливерпуля» в «Локомотив»
2018.01.18 22:29
7
«Локомотив» может арендовать Марковича у «Ливерпуля»
2018.01.16 23:49
10
Маркович близок к переходу в «Фиорентину»
2017.07.26 17:04
1
Клопп готов отпустить Марковича в другой клуб
2017.07.24 01:40
1
Маркович перейдет на правах аренды в «Бешикташ»
2017.07.19 12:40
1
«Ливерпуль» намерен выручить от продажи Сахо, Морено и Марковича 60 миллионов
2017.06.17 11:52
3
«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Ливерпуля» Марковича
2017.06.15 23:01
4
Маркович заинтересовал «Вест Хэм»
2017.04.05 09:07
Фото
«Халл Сити» объявил об аренде Марковича
2017.01.23 20:42
Маркович может продолжить карьеру в «Халл Сити»
2017.01.23 11:19
«Шальке-04» интересуется Марковичем
2016.07.21 17:32
Марез вернется к переговорам с «Фенербахче»
2016.04.20 16:08
3
Маркович может перейти в «Фиорентину»
2016.01.14 22:22
«Фенербахче» арендовал Марковича у «Ливерпуля»
2015.08.30 17:29
1
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Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
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