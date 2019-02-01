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    Маркович перешел в «Фулхэм»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович перешел в «Фулхэм».

    Серб расторг контракт с прежним клубом и вошел в состав «дачников» свободным агентом.

    Контракт действует до конца нынешнего сезона.

    Источник: Официальный твиттер «Фулхэма»

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    01.02.2019 08:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 18:55

      Теперь в состав будет попадать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 февраля 2019, 09:26

      Отказал тогда ЦСКА перешел в Ливер и сломал себе карьеру

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Skull_Boy 1 февраля 2019, 09:50

      Угу, а ведь уже 25 годиков.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 09:01

      Неудачные контракты бывают у всех клубов, тут гарантий нет. Так случилось и у "Ливера" с Марковичем. Ни одна аренда ему не помогла заиграть, может у "дачников" прорвёт ?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 09:51

      Дачники пока неудачники, хотя состав позволяет минимум остаться в АПЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ItalianFootball 1 февраля 2019, 10:00

      В жизни как и в спорте у всех по разному, кто-то на коне, а кто-то на осле. Состав составом, а игра игрой. Не останутся в АПЛ, уйдут в чемпионшип, там перечень команд сам за себя говорит. Тут есть шанс играть, а не полировать лавку или по арендам скитаться.

      4
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