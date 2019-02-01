Теперь в состав будет попадать.
Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович перешел в «Фулхэм».
Серб расторг контракт с прежним клубом и вошел в состав «дачников» свободным агентом.
Контракт действует до конца нынешнего сезона.
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— Fulham Football Club (@FulhamFC) 1 февраля 2019 г.
- «Ливерпуль» приобрел Марковича у «Бенфики» летом 2014 года за 25 миллионов евро.
- С того момента сербский полузащитник успел побывать в аренде в «Фенербахче», «Спортинге», «Халле» и «Андерлехте».
- В текущем сезоне Маркович не провел ни одного матча за основной состав «Ливерпуля».