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    Маркович может перейти из «Ливерпуля» в «Спартак». Ранее игроком интересовался «Локомотив»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович входит в сферу интересов «Спартака». Сделка может быть совершена во время зимнего трансферного окна.

    На 23-летнего серба также претендуют «Уотфорд» и «Вест Бромвич». Ранее в игроке был заинтересован «Локомотив», но главный тренер железнодорожников Юрий Семин наложил запрет на данный трансфер.

    Вторую половину прошлого сезона Маркович провел в аренде в «Халл Сити», где принял участие в 12 матчах и забил два гола в рамках АПЛ.

    Источник: Liverpool Echo

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    24.01.2018 19:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 января 2018, 06:19

      Опять слухи и только слухи............

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 января 2018, 03:10

      непонятки творят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 января 2018, 01:31

      МОрковича только если возьмут и капустовича с таким подходом. А еще помню вСралько хотели купить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 24 января 2018, 22:46

      один шлак собираем

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 января 2018, 20:51

      Николая Максимовича не получается взять с еврейским подходом руководства клуба к трансферной политике. Будем таки брать Лазаря Марковича? )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 20:34

      Родионов ауууууууууу выйди скажи чё ни будь конкретнее а то воздух ловим каждый день

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 января 2018, 20:31

      Да достали уже едки палки !!! Они будут усиляться или только приглядываться ????!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 января 2018, 20:08

      Какой широкий "кругозор" у скаутов Спартака.... бакланы,одну позицию,сначала закройте,потом к другой переходите...

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka > Ruryu 24 января 2018, 20:30

      Судя по всем этим слухам и новостям, большая часть из которых "утки", Спартак каждое трансферное окно новую команду набирает. Но вот верить им смысла нет. И обращать внимание тоже

      4
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > selkoka 24 января 2018, 20:31

      не могу не согласиться

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Ruryu 24 января 2018, 20:36

      Бакланы в зените.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Тraumtanzеr 25 января 2018, 07:05

      Понимаю,но это одно из немногих слов,которые не "запикиваются ")))) просто,не очень понятно: на кой икс,содержать штат скаутов,которые только играют в гляделки и на халяву катаются по миру.... они,наверное,прокатали денег на пару защитников...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 19:49

      либо очередная фантазия журналистов либо скауты делают совсем не то что надо.

      7
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 января 2018, 19:40

      Сейчас в первую очередь надо Никола Максимовича подписать,,,, или искать другого игрока в центр защиты,,,, а подписание Лазара Марковича, напоминает последние трансферное окно когда не удалось не кого нормального подписать, в конце перед закрытием начали просто шлак брать лишь бы кого то вроде взяли,,,

      6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > slavutiq70 24 января 2018, 20:37

      Максимович мед.осмотр проходит.Все. В аренду.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Тraumtanzеr 24 января 2018, 21:47

      Ну и ладненько,,,,,,

      0
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