Маркович может перейти из «Ливерпуля» в «Спартак». Ранее игроком интересовался «Локомотив»

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович входит в сферу интересов «Спартака». Сделка может быть совершена во время зимнего трансферного окна.

На 23-летнего серба также претендуют «Уотфорд» и «Вест Бромвич». Ранее в игроке был заинтересован «Локомотив», но главный тренер железнодорожников Юрий Семин наложил запрет на данный трансфер.

Вторую половину прошлого сезона Маркович провел в аренде в «Халл Сити», где принял участие в 12 матчах и забил два гола в рамках АПЛ.