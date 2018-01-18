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    Семин: «Маркович в «Локомотиве»? Он не играет уже год, я им не интересуюсь»

    Главный тренер «Локомтива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Лазара Марковича из «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что Семин наложил запрет на переход.

    – Я не знаю, кто интересуется Марковичем. Я им точно не интересуюсь.

    – А вообще вам знаком этот футболист?

    – Знаком. Но он целый год не играет. Повторюсь: я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю.

    – Дзюба нужен «Локомотиву»?

    – Мы давно уже сказали все про эту тему. Сейчас не имеет смысла задавать этот вопрос. Ответ мною уже был неоднократно озвучен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 23:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 19 января 2018, 10:44

      если не интересуешся то от куда знаешь ,что год не играет?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:43

      все по делу

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 января 2018, 10:24

      У главного тренера сейчас главная задача - через сборы и матчи как можно скорее привести команду в осеннее состояние! Да,ему нужны игроки,но только те, что на ходу,потому что нет времени возиться с не игравшим долгое время новичком,тем более,что сейчас в команду вернулись травмированные ранее футболисты,с которыми тоже нужно заниматься и определить их нынешнее спортивное состояние и возможности!

      0
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      Рейтинг: +49

      40klgrus 19 января 2018, 01:18

      ну как бы все по делу,практики нет и ни кому не нужен,а дзюба и есть дзюба

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 января 2018, 01:00

      Шпалыч молодец! Все откровенно и честно, уважуха!

      2
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      Рейтинг: -32

      odba.71929 19 января 2018, 00:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

      -8
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > odba.71929 19 января 2018, 01:11

      Такую тварь в детстве надо усыплять

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 января 2018, 00:05

      Четко и конкретно: "Идите все в задницу, умники".

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 18 января 2018, 23:55

      вот так!
      без лишних слов!
      все по делу!

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