Семин: «Маркович в «Локомотиве»? Он не играет уже год, я им не интересуюсь»

Главный тренер «Локомтива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Лазара Марковича из «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что Семин наложил запрет на переход.
– Я не знаю, кто интересуется Марковичем. Я им точно не интересуюсь.
– А вообще вам знаком этот футболист?
– Знаком. Но он целый год не играет. Повторюсь: я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю.
– Дзюба нужен «Локомотиву»?
– Мы давно уже сказали все про эту тему. Сейчас не имеет смысла задавать этот вопрос. Ответ мною уже был неоднократно озвучен.
Источник: «Спорт-Экспресс»