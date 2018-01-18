Семин: «Маркович в «Локомотиве»? Он не играет уже год, я им не интересуюсь»

Главный тренер «Локомтива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Лазара Марковича из «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что Семин наложил запрет на переход.

– Я не знаю, кто интересуется Марковичем. Я им точно не интересуюсь.

– А вообще вам знаком этот футболист?

– Знаком. Но он целый год не играет. Повторюсь: я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю.

– Дзюба нужен «Локомотиву»?

– Мы давно уже сказали все про эту тему. Сейчас не имеет смысла задавать этот вопрос. Ответ мною уже был неоднократно озвучен.