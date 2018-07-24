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    «Ливерпуль» избавится от семи игроков перед стартом сезона

    Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность продажи значительного количества футболистов, которые не являются игроками основного состава.

    В ближайшие две недели клуб хочет выручить от их продажи до 70 миллионов фунтов стерлингов.

    В данный список входят семь футболистов: Дивок Ориги, Симон Миньоле, Дэнни Ингс, Марко Груйич, Лазар Маркович, Педро Чиривелья и Олувасейи Оджо.

    Ранее «Ливерпуль» купил Алисона, Фабиньо, Наби Кейта и Джердана Шакири. На их покупку было израсходовано 162,4 миллиона фунтов.

    Источник: Goal.com

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    24.07.2018 10:31
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 24 июля 2018, 19:14

      нелегко это будет сделать.но от балласта избавляться необходимо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 19:05

      Миньоле можно бы и оставить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 24 июля 2018, 15:09

      YNWA!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 24 июля 2018, 12:18

      нормальная подготовка к сезону

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июля 2018, 12:03

      Ориги то зачем ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 24 июля 2018, 12:01

      да нормально миньёле продают а кариуса оставляют

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 июля 2018, 11:04

      В РПЛ не пойдут разойдутся по средникам и низам апл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 июля 2018, 11:02

      Ориги раньше был неплох но сдулся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 июля 2018, 11:00

      Не плохо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 24 июля 2018, 10:44

      в идеале да, но по факту что будет...

      5
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