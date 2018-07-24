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«Ливерпуль» избавится от семи игроков перед стартом сезона

24 июля 2018, 10:31
10

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность продажи значительного количества футболистов, которые не являются игроками основного состава.

В ближайшие две недели клуб хочет выручить от их продажи до 70 миллионов фунтов стерлингов.

В данный список входят семь футболистов: Дивок Ориги, Симон Миньоле, Дэнни Ингс, Марко Груйич, Лазар Маркович, Педро Чиривелья и Олувасейи Оджо.

Ранее «Ливерпуль» купил Алисона, Фабиньо, Наби Кейта и Джердана Шакири. На их покупку было израсходовано 162,4 миллиона фунтов.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Трансферы Ливерпуль Миньоле Симон Маркович Лазар Ориги Дивок Ингс Дэнни Груйич Марко Чиривелья Педро
Комментарии (10)
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egrrr
1532418259
в идеале да, но по факту что будет...
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батог
1532419201
Не плохо!
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anri1703
1532419359
Ориги раньше был неплох но сдулся
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anri1703
1532419468
В РПЛ не пойдут разойдутся по средникам и низам апл
Ответить
яцык
1532422906
да нормально миньёле продают а кариуса оставляют
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ItalianFootball
1532423000
Ориги то зачем ?
Ответить
kvm5
1532423881
нормальная подготовка к сезону
Ответить
android-uz
1532434181
YNWA!!!
Ответить
zigbert
1532448313
Миньоле можно бы и оставить.
Ответить
21082014
1532448888
нелегко это будет сделать.но от балласта избавляться необходимо.
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