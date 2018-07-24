«Ливерпуль» избавится от семи игроков перед стартом сезона

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность продажи значительного количества футболистов, которые не являются игроками основного состава.

В ближайшие две недели клуб хочет выручить от их продажи до 70 миллионов фунтов стерлингов.

В данный список входят семь футболистов: Дивок Ориги, Симон Миньоле, Дэнни Ингс, Марко Груйич, Лазар Маркович, Педро Чиривелья и Олувасейи Оджо.

Ранее «Ливерпуль» купил Алисона, Фабиньо, Наби Кейта и Джердана Шакири. На их покупку было израсходовано 162,4 миллиона фунтов.