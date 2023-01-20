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Англия. Чемпионшип
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Шеффилд Юнайтед
Дэнни Ингс
€ 1,20 млн
Дэнни Ингс
Шеффилд Юнайтед
23 июля 1992 (34), Винчестер
#9 | Нападающий
178 см | 73 кг
Англия
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Фото
«Вест Хэм» купил форварда «Астон Виллы»
2023.01.20 15:58
Накануне был реализован 2000-й пенальти в истории АПЛ
2021.08.15 11:22
«Астон Вилла» купила за 35 миллионов Ингса. Им интересовались «Сити», «МЮ» и «Тоттенхэм»
2021.08.04 21:31
3
Ингс может перейти из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед»
2021.05.19 20:45
1
«Манчестер Сити» интересуется форвардом «Саутгемптона» Ингсом
2021.03.22 22:08
The Athletic: Лукаку и Ингс – кандидаты на замену Агуэро в «Манчестер Сити»
2021.02.08 12:44
2
Ингс может перейти из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм»
2021.01.20 10:19
Впервые за 57 лет три игрока забили дебютные голы за сборную Англии в одном матче
2020.10.09 00:48
Видео
Триппьер и Ингс столкнулись головами на тренировке сборной Англии
2020.09.08 19:21
3
Де Брюйне, Мане и Варди – в списке претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ
2020.08.07 15:17
3
Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ
2020.07.26 20:23
1
АПЛ. Ингс оформил дубль в ворота «Уотфорда» и вышел на второе место в гонке бомбардиров
2020.06.28 20:31
Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN
2020.05.11 08:49
1
Ингс – первый за 17 лет игрок «Саутгемптона», забивший до Рождества десять голов в АПЛ
2019.12.23 12:15
Видео
Ингс перешел из «Ливерпуля» в «Саутгемптон». Игрока презентовали через упаковку с наклейками футболистов
2018.08.09 22:45
3
«Ливерпуль» избавится от семи игроков перед стартом сезона
2018.07.24 10:31
10
Клопп хочет продать трех игроков «Ливерпуля». Тренер намерен провести чистку состава
2018.06.21 15:19
3
«Сток» может арендовать нападающего «Ливерпуля» Ингса
2017.12.29 07:52
Нападающий «Ливерпуля» Ингс заинтересовал «Ньюкасл» и «Вест Хэм»
2017.12.08 11:15
«Ливерпуль» зимой планирует купить нападающего
2016.11.05 07:54
1
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет интересоваться нападающими этой зимой
2015.12.12 18:47
Ингс не сможет выйти на поле в текущем сезоне
2015.12.05 17:08
1
Клопп: «Мне достаточно двух форвардов»
2015.10.16 06:24
1
Ингс выбыл до конца сезона
2015.10.15 18:47
5
Стоунс не сыграет за Англию, участие Руни в ближайших матчах под вопросом
2015.10.06 23:43
«Ливерпуль» и «Бернли» определят сумму компенсации за Ингса в арбитражном суде
2015.07.07 12:14
51
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