Дэнни Ингс - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Дэнни
|Фамилия
|Ингс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Дэнни
|Фамилия
|Ингс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|АЕК
|0:2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 84'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|70' 72'
|19.02.2023
|72' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|67' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -59'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.08.2022
|1' -82'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|61' 66'