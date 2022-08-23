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    Дэнни Ингс - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Дэнни
    Фамилия Ингс
    Команда Вест Хэм
    Состав Основной
    Родной город Винчестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июля 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе АЕК 0:2 Вест Хэм Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 1' - 90' Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 1' - 84' Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    70' 72'
    19.02.2023 72' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 67' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -59' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.08.2022 1' -82' Болтон (Болтон) 1:4 Астон Вилла (Бирмингем)
    61' 66'
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