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Шеффилд Юнайтед
Дэнни Ингс
Статистика
€ 1,20 млн
Дэнни Ингс - статистика
Шеффилд Юнайтед
23 июля 1992 (34), Винчестер
#9 | Нападающий
178 см | 73 кг
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Команда
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Шеффилд Юнайтед
1
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
3 : 4
11.01.2026
Мэнсфилд Таун
1' - 56'
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