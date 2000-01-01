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    Накануне был реализован 2000-й пенальти в истории АПЛ

    В матче первого тура АПЛ против «Уотфорда» форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс реализовал пенальти. Он оказался 2000-м в истории лиги.

    Бирмингемцы уступили 3:2, а Ингс забил с 11 метров в компенсированное время второго тайма.

    • Ингс перешел в «Астон Виллу» этим летом из «Саутгемптона».
    • Лучшей командой в истории АПЛ по проценту реализации пенальти выступает «Суонси» (95,2). В расчет берутся только те команды, которые били с 11 метров не менее 20 раз.
    • Лучшая команда по отраженным пенальти – «Куинз Парк Рейнджер» (пропущено только 57,7 процента пенальти). В расчет берутся только те команды, которым били с 11 метров не менее 20 раз.

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    Источник: твиттер The Analyst

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