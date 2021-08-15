Накануне был реализован 2000-й пенальти в истории АПЛ

В матче первого тура АПЛ против «Уотфорда» форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс реализовал пенальти. Он оказался 2000-м в истории лиги.

Бирмингемцы уступили 3:2, а Ингс забил с 11 метров в компенсированное время второго тайма.