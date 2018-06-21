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    Клопп хочет продать трех игроков «Ливерпуля». Тренер намерен провести чистку состава

    Трое игроков «Ливерпуля» могут покинуть клуб нынешним летом.

    Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп настаивает на продаже голкипера Симона Миньоле и нападающих Даниэля Старриджа и Дэнни Ингса. При этом из команды может уйти и большее количество игроков, поскольку немецкий специалист намерен провести чистку основного состава.

    Вырученные средства красные планируют потратить на новые трансферы.

    Источник: Tribalfootball

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    21.06.2018 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2018, 16:51

      Спецпредложение от Ливерпуля: возьмите с хорошей скидкой Миньоле и Кариуса, и получите большое спасибо в подарок!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 июня 2018, 16:11

      Старриджу и Ингсу надо играть, а не на скамейке сидеть, тут всё правильно. А Миньоле напрасно, он не так сдал и не столько кошмарит как Кариус. Симона новичкам продать - в Кардифф, к примеру, чтоб он доказал, что на уровне и удержал команду в АПЛ.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 21 июня 2018, 16:07

      Вместе с Миньоле по акции надо и Кариуса на выход.

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