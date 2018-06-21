Клопп хочет продать трех игроков «Ливерпуля». Тренер намерен провести чистку состава

Трое игроков «Ливерпуля» могут покинуть клуб нынешним летом.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп настаивает на продаже голкипера Симона Миньоле и нападающих Даниэля Старриджа и Дэнни Ингса. При этом из команды может уйти и большее количество игроков, поскольку немецкий специалист намерен провести чистку основного состава.

Вырученные средства красные планируют потратить на новые трансферы.