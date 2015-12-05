Ингс не сможет выйти на поле в текущем сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс не сможет помочь своей команде в текущем сезоне. Ранее футболист получил повреждение крестообразных связок колена, но медицинский штаб клуба надеялся на его возвращение через полгода. После дополнительных обследований стало ясно, что игрок сможет вернуться к игре только в следующем сезоне.

«Когда я получил травму, то сразу сказал, что вернусь на поле еще до конца сезона. Но, учитывая советы хирургов и физиотерапевтов, я не хочу рисковать. В футболе бывают взлеты и падения. Я переживал самые счастливые моменты в своей карьере, но затем, когда получил травму, почувствовал, что нахожусь на дне», – цитирует форварда NBC Sports.