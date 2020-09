Триппьер и Ингс столкнулись головами на тренировке сборной Англии

На тренировке сборной Англии перед матчем второго тура лиги А Лиги наций против Дании произошло столкновение двух игроков головами. Пострадали Киран Триппьер и Дэнни Ингс. Видео доступно ниже.

Повреждений они не получили и готовы к встрече с датчанами. Она начнется в 21:45 по Москве.

Danny Ings and Kieran Trippier are both fit for England tonight despite a nasty clash in training on Monday pic.twitter.com/78qfO8qS4w