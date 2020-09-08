Триппьер и Ингс столкнулись головами на тренировке сборной Англии

На тренировке сборной Англии перед матчем второго тура лиги А Лиги наций против Дании произошло столкновение двух игроков головами. Пострадали Киран Триппьер и Дэнни Ингс. Видео доступно ниже.
Повреждений они не получили и готовы к встрече с датчанами. Она начнется в 21:45 по Москве.
- Англия идет в группе второй.
- В первом матче против Исландии поучаствовали и Триппьер, и Ингс.
- Третий соперник по группе – Бельгия.
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Источник: твиттер Sky Sports News