Черчесов не получал официальных обращений от «Ахмата»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не рассматривает варианты работы в других клубах или национальных командах. По данным Legalbet, официальных обращений из «Ахмата» к тренеру также не поступало.

Сообщается, что у Черчесова есть правило: пока у него есть действующий контракт с кем-либо, он не форсирует никакие переговоры.

18 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Ахмата» может пригласить российского специалиста, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы в РПЛ.

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.

Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в лигу C.

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