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    Черчесов не получал официальных обращений от «Ахмата»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не рассматривает варианты работы в других клубах или национальных командах. По данным Legalbet, официальных обращений из «Ахмата» к тренеру также не поступало.

    Сообщается, что у Черчесова есть правило: пока у него есть действующий контракт с кем-либо, он не форсирует никакие переговоры.

    • 18 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Ахмата» может пригласить российского специалиста, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы в РПЛ.
    • Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.
    • Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в лигу C.

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    Источник: Legalbet

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    20.11.2024 12:58
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1732100220
    Зачем Ахмату Черчесов?Там и без него полевых командиров хватает
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    Интерес
    1732100285
    А поезд тихо ехал в город Вену...А ну-как собирай свой чемоданчик...
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