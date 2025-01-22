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    Флик прокомментировал 5:4 «Барсы» с «Бенфикой»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:4).

    «Это был сумасшедший матч. Самое позитивное – это характер, который мы продемонстрировали. Мы совершили камбэк, и это просто великолепно. В этом вся суть футбола, и именно за это мы его любим. Думаю, я никогда не переживал такого камбэка. Это невероятно.

    В первом тайме мы сыграли не так хорошо. В переходных фазах соперник был очень силен, и они забили первый гол. Нам пришлось защищаться очень глубоко. Мы занимали не те позиции. Во втором тайме мы выглядели лучше. Замены значительно помогли нам совершить этот камбэк.

    Щесны? Какой игрок не допускает ошибок? Это нормально, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Дело не только в одном игроке. Менталитет... иногда приходится играть именно так. Мне понравилось, что я увидел во втором тайме.

    Очень важно сосредоточиться на матчах с «Валенсией» и «Аталантой». Не стоит думать, что можно расслабиться. Совсем нет. Многие команды верят, что могут оказаться в числе восьми лучших», – сказал Флик.

    • У «Барселоны» дублями отметились Рафинья (забил голы на 64-й и 90+6-й минутах) и Роберт Левандовски (13-я и 78-я, оба с пенальти), а еще один мяч на счету Эрика Гарсии (86-я). У «Бенфики» хет-трик сделал Вангелас Павлидис (забил на 2-й, 23-й и 30-й (с пенальти) минутах). Еще один мяч забил в свои ворота защитник «блауграны» Рональд Араухо на 68-й минуте.
    • «Барселона» с 18 очками после 7 матчей гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» идет 18-й с 10 баллами.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (3)
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    1737526869
    Фактор Флика
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    Artemka444
    1737527191
    Какой характер судья помог дважды
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