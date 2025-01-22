Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Фантастический камбэк «Барсы», Клаудиньо покидает «Зенит», «Наполи» нашел замену Хвиче в РПЛ и другие новости

    Фантастический камбэк «Барсы», Клаудиньо покидает «Зенит», «Наполи» нашел замену Хвиче в РПЛ и другие новости

    Погба ответил на предложение из России

    «Наполи» нашел замену Хвиче – это 21-летний россиянин

    «Манчестер Сити» купил второго центрального защитника за сутки

    «Бавария» объявила о первом летнем трансфере

    Анчелотти сделал заявление о будущем на фоне слухов о летнем уходе из «Реала»

    Черчесову предложили более высокую зарплату, чем в сборной Казахстана

    Мбаппе ответил на слова Неймара о зависти к Месси

    «Ривер Плейт» решил помочь «Спартаку» осуществить трансфер Солари

    Клаудиньо выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры – «Зенит» продаст его на 67% дороже, чем купил

    «Барселона» выгрызла победу над «Бенфикой» (5:4) в Лиге чемпионов и другие результаты

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Artemka444
    1737527221
    Судейский камбэк барсы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 