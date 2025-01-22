Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Атлетико» выиграли, поражение «Боруссии Д» и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико» благодаря дублю Хулиана Альвареса одержал волевую победу над «Байером», несмотря на раннее удаление.

«Ливерпуль» дома справился с «Лиллем», «Ювентус» не смог обыграть «Брюгге», дортмундская «Боруссия» уступила «Болонье», ПСВ взял три очка в гостевой игре с «Црвеной Звездой», а «Штутгарт» был сильнее «Слована».

Лига чемпионов. 7-й тур

Атлетико – Байер – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хинкапе, 45+1; 1:1 – Альварес, 52; 2:1 – Альварес, 90.

Удаления: Барриос, 23 – Хинкапе, 76.

Ливерпуль – Лилль – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Салах, 34; 1:1 – Дэвид, 62; 2:1 – Эллиот, 67.

Удаление: нет – Манди, 59.

Брюгге – Ювентус – 0:0

Болонья – Боруссия Д – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гирасси (с пенальти), 15; 1:1 – Даллинга, 71; 2:1 – Айлинг, 72.

Црвена Звезда – ПСВ – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – де Йонг, 17; 0:2 – де Йонг, 23; 0:3 – Фламинго, 43; 1:3 – Ндиайе, 71; 2:3 – Джига, 77.

Удаление: нет – Фламинго, 50.

Слован – Штутгарт – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Левелинг, 11; 0:2 – Левелинг, 36; 1:2 – Мецоко, 85; 1:3 – Ридер, 87.

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