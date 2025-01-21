Погба ответил на предложение из России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о своих планах на будущее.

«Есть как интересные предложения, так и не очень. Приведу пример: играть в России – это не моя цель. У меня другие цели.

Хотелось бы выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов. Если предложение поступит, то почему бы и нет? Хочу играть в топ-5 лигах, но это зависит не только от меня», – сказал Погба во время прямого эфира на Twitch.