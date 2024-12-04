Московский клуб рассмотрит вариант с подписанием Погба

Чемпион мира 2018 года Поль Погба заинтересовал клуб из России.
Новый спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что они рассмотрят кандидатуру французского полузащитника.
«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба – мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.
В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата», – сказал Ари.
- Погба отбывает дисквалификацию за допинг.
- Срок бана сократили с 4 до 1,5 лет. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.
- В ноябре «Ювентус» расторг с ним контракт.
Источник: «РБ Спорт»