Московский клуб рассмотрит вариант с подписанием Погба

Чемпион мира 2018 года Поль Погба заинтересовал клуб из России.

Новый спортивный директор «Торпедо» Ари заявил, что они рассмотрят кандидатуру французского полузащитника.

«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба! Он сейчас без клуба – мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу.

В первую очередь я пообщаюсь с президентом «Торпедо», обозначим наши планы и начнем работать. Мы работаем в «Торпедо» во благо достижения хорошего результата», – сказал Ари.