Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты

Завершились еще несколько матчей 6-го тура группового этапа Лиги наций.
Португалия без Криштиану Роналду не справилась с Хорватией – 1:1.
Испания вырвала победу над Швейцарией благодаря голу на 93-й минуте – 3:2.
Польша дома проиграла Шотландии, пропустив в концовке – 1:2.
Сербия и Дания расписали нулевую ничью в Лесковаце.
Беларусь сумела набрать очко в гостевой игре с Болгарией – 1:1.
Лига наций. Групповой этап. 6-й тур
Хорватия – Португалия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Феликс, 33; 1:1 – Гвардиол, 65.
Испания – Швейцария – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Пино, 32; 1:1 – Монтейру, 63; 2:1 – Хиль, 68; 2:2 – Зекири (с пенальти), 85; 3:2 – Сарагоса (с пенальти), 90+3.
Незабитый пенальти: Педри, 32 – нет.
Польша – Шотландия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – МакГинн, 3; 1:1 – Пиатковски, 59; 1:2 – Робертсон, 90+3.
Болгария – Беларусь – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Панайотов, 13; 1:1 – Мартынович, 70.
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