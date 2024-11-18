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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Швейцария
Испания - Швейцария: обзор матча 18 ноября 2024
Испания
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
3 : 2
Завершен
Швейцария
32'
Й. Пино
68'
Б. Хиль
90+3'
Б. Сарагоса (П)
63'
Ж. Монтейру
85'
А. Зекири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Швейцария
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Сарагоса
90'
+3
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Зекири
Желтая карточка
Б. Сарагоса
84'
81'
Желтая карточка
Э. Джемерт
Замена
П. Барриос
️️️️
Педри
79'
72'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Кутеса
Замена
Б. Сарагоса
️️️️
Й. Пино
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Хиль
68'
63'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Монтейру
Желтая карточка
Й. Пино
62'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Н. Уильямс
60'
60'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
С. Сом
60'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Г. Джака
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
З. Амдуни
46'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ф. Угринич
Замена
Р. Санчес
️️️️
А. Ремиро
46'
Замена
С. Омородион
️️️️
А. Мората
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Пино
Пас отдал
Н. Уильямс
32'
Пенальти не реализован!
Педри
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
16
Марк Касадо
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
11
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Симон Сом
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
16
Пабло Барриос
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
3
Саму Омородион
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Венсан Сьерро
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ремиро
3
Гримальдо
5
Кубарси
18
Паредес
14
Мингеса
16
Касадо
8
Руис
20
Педри
11
Пино
17
Уильямс
7
Мората
4-2-2-1-1
12
Мвого
2
Мухайм
17
Фернандес
18
Джемерт
13
Родригес
10
Джака
8
Сом
8
Фройлер
15
Угринич
11
Кутеса
10
Амдуни
13
Ремиро
23
Санчес
23
Санчес
13
Ремиро
20
Педри
16
Барриос
16
Барриос
20
Педри
11
Пино
15
Сарагоса
15
Сарагоса
11
Пино
17
Уильямс
22
Хиль
22
Хиль
17
Уильямс
7
Мората
3
Омородион
3
Омородион
7
Мората
10
Джака
6
Сьерро
6
Сьерро
10
Джака
8
Сом
22
Ридер
22
Ридер
8
Сом
15
Угринич
7
Монтейру
7
Монтейру
15
Угринич
11
Кутеса
23
Окафор
23
Окафор
11
Кутеса
10
Амдуни
14
Зекири
14
Зекири
10
Амдуни
Остались в запасе
Испания
Швейцария
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Грегор Кобель
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Испания - Швейцария
2
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
570
394
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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