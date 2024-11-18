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Расписание матчей
Лига наций
Болгария - Беларусь
Болгария - Беларусь: обзор матча 18 ноября 2024
Болгария
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа C3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Беларусь
13'
В. Панайотов
70'
А. Мартынович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Беларусь
Замена
В. Антов
️️️️
В. Панайотов
90'
+4
Замена
Ж. Атанасов
️️️️
М. Петков
88'
85'
Желтая карточка
С. Политевич
Желтая карточка
В. Попов
77'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
А. Колев
76'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Р. Кирилов
76'
Замена
Г. Русев
️️️️
Г. Миланов
75'
73'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Е. Шикавка
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартынович
Пас отдал
Е. Яблонский
64'
Желтая карточка
Е. Яблонский
62'
Желтая карточка
С. Карпович
59'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
В. Громыко
59'
Замена
П. Забелин
️️️️
Д. Поляков
59'
Замена
Е. Яблонский
️️️️
В. Бочеров
Желтая карточка
Г. Миланов
56'
53'
Желтая карточка
М. Эбонг
46'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Прищепа
Желтая карточка
Ф. Нюрнбергер
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Панайотов
Пас отдал
М. Петков
13'
10'
Желтая карточка
Д. Прищепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
12
Димитар Митов
ВР
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Василь Панайотов
ОП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
17
Георгий Миланов
(К)
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
9
Макс Эбонг
АП
10
Валерий Громыко
АП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
12
Nikolay Minkov
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
21
S. Ivanov
ЦФ
19
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
12
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
8
Никита Демченко
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Митов
2
Попов
15
Петров
6
Петков
8
Краев
15
Панайотов
7
Нюрнбергер
17
Миланов
16
Петков
9
Колев
10
Кирилов
3-3-2-2
21
Лапоухов
5
Поляков
13
Карпович
4
Мартынович
6
Политевич
15
Бочеров
17
Прищепа
9
Эбонг
10
Громыко
7
Шикавка
17
Лисакович
16
Петков
3
Атанасов
3
Атанасов
16
Петков
15
Панайотов
6
Антов
6
Антов
15
Панайотов
10
Кирилов
14
Крастев
14
Крастев
10
Кирилов
17
Миланов
11
Русев
11
Русев
17
Миланов
9
Колев
19
Ахмедов
19
Ахмедов
9
Колев
5
Поляков
3
Забелин
3
Забелин
5
Поляков
15
Бочеров
14
Яблонский
14
Яблонский
15
Бочеров
7
Шикавка
8
Савицкий
8
Савицкий
7
Шикавка
17
Прищепа
19
Ковалев
19
Ковалев
17
Прищепа
10
Громыко
23
Антилевский
23
Антилевский
10
Громыко
Остались в запасе
Болгария
Беларусь
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
12
Nikolay Minkov
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
21
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
1
Павел Павлюченко
ВР
12
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
12
Nikolay Minkov
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
21
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
12
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
8
Никита Демченко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Болгария - Беларусь
3
5
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
18
Офсайды
5
6
Количество передач
457
409
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Vasil Levski National Stadium, Sofia
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