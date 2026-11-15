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Расписание матчей
Лига наций
Беларусь - Израиль
Беларусь - Израиль: онлайн-трансляция 25 марта 2027
Беларусь
25.03.2027, четверг, 22:45
Лига наций, Финал
- : -
Не начался
Израиль
Матч
Личные встречи
Коэффициенты
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Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
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15 ноября
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14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
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Кипр
- : -
25.03.2027
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Испания
- : -
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25.03.2027
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- : -
25.03.2027
Германия
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Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
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