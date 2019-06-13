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    Младен Крстаич

    Тренер
    Имя Младен
    Фамилия Крстаич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 4 марта 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сербия 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2019 Португалия 1 : 1 Сербия
    07.06.2019 Украина 5 : 0 Сербия
    10.06.2019 Сербия 4 : 1 Литва
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