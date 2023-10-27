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    Из сборной Болгарии уволили сербского тренера

    Исполком Болгарского футбольного союза принял решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Младеном Крстаичем. Ранее сборная Болгарии лишилась шансов попасть на чемпионат Европы 2024 года.

    «Наряду с положительными процессами, связанными с омоложением состава и хорошей результативностью в отдельных матчах под руководством сербского специалиста, главной причиной расставания с тренерским штабом посчитали неудовлетворительные результаты в квалификации на Евро», – говорится в заявлении.

    • Имя нового главного тренера сборной Болгарии станет известно 1 ноября.
    • Крстаич возглавил сборную Болгарии в июле 2022 года, подписав контракт на два года.

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    Источник: Официальный сайт Болгарского футбольного союза

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    27.10.2023 09:26
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