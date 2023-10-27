Из сборной Болгарии уволили сербского тренера

Исполком Болгарского футбольного союза принял решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Младеном Крстаичем. Ранее сборная Болгарии лишилась шансов попасть на чемпионат Европы 2024 года.
«Наряду с положительными процессами, связанными с омоложением состава и хорошей результативностью в отдельных матчах под руководством сербского специалиста, главной причиной расставания с тренерским штабом посчитали неудовлетворительные результаты в квалификации на Евро», – говорится в заявлении.
- Имя нового главного тренера сборной Болгарии станет известно 1 ноября.
- Крстаич возглавил сборную Болгарии в июле 2022 года, подписав контракт на два года.