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  • Крстаич: «Брих ограбил сборную Сербии на глазах у всего мира. Работу судьи нужно разбирать в Международном трибунале»

Крстаич: «Брих ограбил сборную Сербии на глазах у всего мира. Работу судьи нужно разбирать в Международном трибунале»

23 июня 2018, 18:49
13

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич критике подверг жесткой критике главного арбитра матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:2) Феликса Бриха.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Сербии намерена направить жалобу в ФИФА на судейство немца.

«Мы вчера были ограблены. На глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

Впрочем, не буду перекладывать вину на других, я являюсь виновником поражения. При счете 1:1 хотели одержать победу и поэтому шли вперед. Получили контратаку и вместо четырех очков после двух туров у нас только три.

Что ж, нам предстоит сделать невозможное – обыграть Бразилию. Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, бразильцы не исключение», – сказал Крстаич.

Матч Сербия – Бразилия состоится в среду, 27 июня, в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Сербия Швейцария Крстаич Младен Брих Феликc
Комментарии (13)
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Army_Fan
1529769257
Всем уже насрать, матч сыгран счет зафиксирован и надо было решать все в игре, а не забить гол и прижаться к воротам, а теперь бразильцы вас разорвут
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shinnik
1529771550
нихт либэ Брих...
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Тибер
1529772864
Не смотрел связи не было! ( Удачи с Бразильцами , обыгрывайте и выходите дальше! )))
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тщмек 19
1529773380
Нехер было Муслина подсиживать, лузер
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maratagliulin
1529775354
Выиграют у бразильцев...Думаю, что сербский тренер переиграет бразильского
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GoldPlayFIFARus9
1529780015
Ещё неплохо было бы за косовский флаг на бутсах вздёрнуть их. Ты выбрал свою Родину - это Швейцария. Так что к чему эта политическая провокация?
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zigbert
1529873282
Сербам надо отыграться на бразильцах.
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