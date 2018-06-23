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    Крстаич: «Брих ограбил сборную Сербии на глазах у всего мира. Работу судьи нужно разбирать в Международном трибунале»

    Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич критике подверг жесткой критике главного арбитра матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:2) Феликса Бриха.

    Ранее сообщалось, что Федерация футбола Сербии намерена направить жалобу в ФИФА на судейство немца.

    «Мы вчера были ограблены. На глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

    Впрочем, не буду перекладывать вину на других, я являюсь виновником поражения. При счете 1:1 хотели одержать победу и поэтому шли вперед. Получили контратаку и вместо четырех очков после двух туров у нас только три.

    Что ж, нам предстоит сделать невозможное – обыграть Бразилию. Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, бразильцы не исключение», – сказал Крстаич.

    Матч Сербия – Бразилия состоится в среду, 27 июня, в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: ТАСС

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    23.06.2018 18:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:48

      Сербам надо отыграться на бразильцах.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 23 июня 2018, 21:53

      Ещё неплохо было бы за косовский флаг на бутсах вздёрнуть их. Ты выбрал свою Родину - это Швейцария. Так что к чему эта политическая провокация?

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 июня 2018, 20:35

      Выиграют у бразильцев...Думаю, что сербский тренер переиграет бразильского

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 июня 2018, 20:03

      Нехер было Муслина подсиживать, лузер

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 19:54

      Не смотрел связи не было! ( Удачи с Бразильцами , обыгрывайте и выходите дальше! )))

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 июня 2018, 19:32

      нихт либэ Брих...

      1
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 18:54

      Всем уже насрать, матч сыгран счет зафиксирован и надо было решать все в игре, а не забить гол и прижаться к воротам, а теперь бразильцы вас разорвут

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Army_Fan 23 июня 2018, 19:43

      не думаю ,что разорвут у сербов есть шанс даже выиграть , о каком разрыве идёт речь XD не понятно же)

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Army_Fan 23 июня 2018, 19:51

      Так погляжу тысячи две лет уже всем насрать как нас бьют. Глупо. Нельзя оставлять жидобанкиров и тех кто им продался без ответственности

      -2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Army_Fan 23 июня 2018, 19:59

      так не поставленный пеналь... карточки по поводу и без в одну сторону...

      а флаги на бутцах ВООБЩЕ ПРАВИЛА ФИФА нарушают!!!!



      этого мало???

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      Рейтинг: +886

      xColaz > belarus-gomel 23 июня 2018, 20:13

      Просто есть честные люди, наши, православные, славяне. А есть и представители темной стороны, которых эти факты не заботят. Этот утырок - чужой среди своих

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