Крстаич: «Брих ограбил сборную Сербии на глазах у всего мира. Работу судьи нужно разбирать в Международном трибунале»

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич критике подверг жесткой критике главного арбитра матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:2) Феликса Бриха.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Сербии намерена направить жалобу в ФИФА на судейство немца.

«Мы вчера были ограблены. На глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

Впрочем, не буду перекладывать вину на других, я являюсь виновником поражения. При счете 1:1 хотели одержать победу и поэтому шли вперед. Получили контратаку и вместо четырех очков после двух туров у нас только три.

Что ж, нам предстоит сделать невозможное – обыграть Бразилию. Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, бразильцы не исключение», – сказал Крстаич.

Матч Сербия – Бразилия состоится в среду, 27 июня, в Москве на стадионе «Открытие Арена».