Тренера сборной Сербии Крстаича уволили после крупнейшего поражения команды в истории, нанесенного Украиной

"Сначала сербы проиграли в.... Украине "
Бомбардир-ты прекрасен!
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич уволен с поста. Это случилось после июньских матчей отбора Евро-2020.
Сначала сербы проиграли в Украине со счетом 0:5 (самое крупное поражение в истории сербов), а затем разгромили Литву – 4:1. Крстаич работал в команде с 2017 года.
- Под руководством Крстаича сербы не вышли из группы на ЧМ-2018.
- Вместе с тренером сборная Сербии поднялась из Лиги С в Лигу В Лиги Наций.
- В отборочной группе Евро-2020 сербы идут на третьем месте.