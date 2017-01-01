Тренера сборной Сербии Крстаича уволили после крупнейшего поражения команды в истории, нанесенного Украиной

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич уволен с поста. Это случилось после июньских матчей отбора Евро-2020.

Сначала сербы проиграли в Украине со счетом 0:5 (самое крупное поражение в истории сербов), а затем разгромили Литву – 4:1. Крстаич работал в команде с 2017 года.