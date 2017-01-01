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    Тренера сборной Сербии Крстаича уволили после крупнейшего поражения команды в истории, нанесенного Украиной

    Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич уволен с поста. Это случилось после июньских матчей отбора Евро-2020.

    Сначала сербы проиграли в Украине со счетом 0:5 (самое крупное поражение в истории сербов), а затем разгромили Литву – 4:1. Крстаич работал в команде с 2017 года.

    • Под руководством Крстаича сербы не вышли из группы на ЧМ-2018.
    • Вместе с тренером сборная Сербии поднялась из Лиги С в Лигу В Лиги Наций.
    • В отборочной группе Евро-2020 сербы идут на третьем месте.

    Источник: Футбольный союз Сербии

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: -146

      Elektronua 1 час назад

      "Сначала сербы проиграли в.... Украине "

      Бомбардир-ты прекрасен!

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